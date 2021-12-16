У разі повномасштабної війни з РФ будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Ми цього не хочемо, - Зеленський

Україна не хоче повномасштабної війни з Росією, адже це спричинить мільйони жертв з обох боків.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українська армія зараз на досить високому рівні.

"Ми впевнені в захисті нашої держави. Втім, ми всі розумні люді і розуміємо, що кількість нашої армії, незважаючи на рівень, кількість в рази менша, ніж кількість армії Російської Федерації, однієї із найпотужніших армій. Ми точно розуміємо, якщо буде повномасштабна війна, ми розуміємо, (що будуть. - Ред.) кількість - тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо. Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять і іноді сусіди залякують ЄС, Україну, це виглядає досить провокативно, небезпечно" - зазначив він.

Зеленський окремо зазначив, що жертви будуть і з російського боку також. Він висловив сподівання, що РФ у такому сценарії не зацікавлена.

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