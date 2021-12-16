Росія готова провести перемовини з НАТО в "будь-якій нейтральній країні", - Пєсков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ушаков (Помічник Путіна. - Ред.) дав Джейку Саллівану (раднику президента США. - Ред,) вчора роз'яснення щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах передані американській стороні, і довів до Саллівана про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проєктів цих документів", - сказав Пєсков.
За його словами, переговори від російської сторони вестиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
"Він буде готовий будь-якої миті вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - повідомив представник Кремля.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.