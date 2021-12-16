Електронний реєстр оборонних закупівель запрацює у повному обсязі з середини січня: ще не вистачає двох документів від Кабміну, - "слуга народу" Арахамія
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.
"Там дуже багато речей, які потрібно робити, наприклад, оперативні зміни. Електронний реєстр прийнятий, але ще не вистачає два додаткових бюрократичних документа від Кабінету Міністрів. Це буде вирішено в січні. Він з середини січня запрацює в повному обсязі, як це передбачено законом про оборонні закупівлі", - зауважив нардеп.
За словами Арахамії, закон про оборонні закупівлі разом з електронним реєстром змінять "багато правил гри" на ринку.
"Тоді армія матиме можливість гнучкіше обирати продукти та сервіс, які їм потрібні", - наголосив керівник фракції "СН".