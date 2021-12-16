Через загострення операційних проблем "Укрзалізниці" вагони стоять кинуті, а з них крадуть вантажі, - аграрії

Через хронічні проблеми "Укрзалізниці" ситуація з перевезеннями залізницею значно погіршилася – оборотність вагонів зросла і вантажі довго простоюють у дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

"Ми маємо локомотивний парк, зношений на 96%. І кладку локомотивів. Ми маємо невирішені проблеми самої інфраструктури – приблизно 35% колій, принаймі, на літо цього року, вимагали капітального ремонту чи реконструкції. Ми маємо вузькі горлечка в портах, тому що там пропускна спроможність колій є недостатньою. Порти можуть вантажити більше, ніж можна ввезти! І ніхто цим не займається", – розповів Соколов.

Він наголосив: через постійне відкладання реформи "Укрзалізниці" з кожним роком проблеми з перевезеннями зростають, і зараз ситуація стає критичною. При тому, що тарифи на перевезення вантажів "Укрзалізниця" постійно підвищує.

"Якщо все валитиметься і росте вантажообіг? Буде відбувається те, що відбувається, коли зростають терміни оборотності вагонів. І, давайте називати речі своїми іменами: коли там деякі вагони просто стоять кинуті без локомотивів, то з них крадуть продукцію – зерно, олію, паливо тощо. Якщо стоять ці вагони десь у степу? Звичайно, крадуть", – пояснив Соколов.

Раніше в ЦТС повідомили, що останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці значно зріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, і наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт

Раніше заступник голови профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в "Укрзалізниці" вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі і ще більше погіршити ситуацію.

У свою чергу гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що" Укрзалізниця " використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.