"Укрзалізниця" закупила новорічних подарунків на 35 млн грн: Держаудитслужба виявила порушення
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "ZN.ua", про це йдеться у відповідному висновку Служби.
"З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення… Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення", - йдеться в повідомленні.
Три аукціони на постачання новорічних подарунків для залізничників були проведені 22 листопада 2021 року філією "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Українська залізниця". Переможцями стали три фірми: ТОВ "Світ трейдер", ТОВ "Лідер-трейдинг", ТОВ "ДП Транс техно постач". За три дні до аукціону, 19 листопада, Держаудитслужба розпочала моніторинг процедури даних закупівель.
Зокрема, згідно документу державних аудиторів, тендерна документація була складена не у відповідності до вимог закону, а також Укрзалізниця не надала запитувану інформацію, у тому числі щодо формування очікуваної ціни подарунків та необхідності здійснення такої закупівлі.
Видання зазначає, що керівником підрозділу Укразізниці, що здійснює закупівлю новорічних подарунків "Центр сервісного забезпечення" є Анна Бандурко, яка раніше підписала листа про зупинення конкурсу на пошук постійного голови правління Укрзалізниці.