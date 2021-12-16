ЄС легко досягне консенсусу щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Країни Європейського Союзу легко досягнуть консенсусу щодо пакета нових обмежувальних заходів на випадок вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Цього разу так", - відповів він у Брюсселі на запитання журналіста про те, чи зможуть лідери країни ЄС на саміті в четвер легко досягти консенсусу щодо цього пункту.

Боррель додав, що в Брюсселі готують "повний пакет санкцій".

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