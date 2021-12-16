Шефір працює першим помічником Зеленського на громадських засадах: присягу держслужбовця не приймав, - ОП

Сергій Шефір працює першим помічником президента України на громадських засадах без оформлення трудових відносин із Офісом Президента.

Про це йдеться у публікації Українських Новин з посиланням на відповідь ОП на запит агентства, передає Цензор.НЕТ.

"У трудових відносинах з Офісом Президента України С.Шефір не перебуває, посадові обов'язки виконує на громадських засадах", - йдеться у документі.

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Відповідно до Положення про Офіс Президента, затвердженого указом президента №436 від 25 червня 2019 року, перший помічник президента координує роботу Кабінету Президента та бере участь у здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності Президента, взаємодії з державними органами, підприємствами та організаціями, розробленні та погодженні поточного та перспективного графіка президента, а також у візуванні документів, що подаються на розгляд президенту.

При цьому згідно з відповіддю ОП, присягу державного службовця Шефір не приймав, оскільки не є таким.

Також ОП відповідає, що, незважаючи на те, що Шефір виконує обов'язки першого помічника без офіційного оформлення трудових відносин, ця посада не є вакантною.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. Шефір разом із Зеленським був співвласником компанії "95 квартал". При цьому сам Шефір в інтерв'ю журналістам визнавав, що після призначення продовжив працювати з "95 кварталом".

"Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Жодних справ, які б викликали агресію, я не вів", - сказав Шефір після замаху на себе у вересні 2021 року.