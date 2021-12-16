Пальчевський дискредитує телеканал "Дом" та загрожує реінтеграції окупованих територій, - заява Незалежної медійної ради

Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал "Дом" та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Медіа рада вважає, що Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди.

Видання нагадує, що Пальчевський закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, шість років служив військовим перекладачем у Лаосі та отримав звання майора радянської армії. Він балотувався до Державної думи Росії від Партії любителів пива. Є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином Росії. У 2020 році українські медіа знайшли в самого Андрія Пальчевського дійсний російський паспорт.

Із кінця 2018 року Андрій Пальчевський активно фігурує на проросійських каналах в Україні.

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Незалежна медійна рада вважає, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі "Дом". За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державний мовник. Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу "Дом" - спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи.

"Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляєє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал "Дом" може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про "близькість" із Росією та покладення провини за розв'язання збройного конфлікту на Київ - це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал "Дом" планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме", - йдеться в повідомленні.

Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, адже в результаті такої співпраці може бути зруйнована репутація каналу "Дом", а зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу. Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави.

Нагадаємо, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.

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