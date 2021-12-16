Шахтарі з Вугледару просять Міненерго не змінювати керівника підприємства без погодження з ними

Трудовий колектив та профспілкові організації державного підприємства "Шахта ім. М.С. Сургая" просять міністра енергетики Германа Галущенка не проводити кадрові зміни на шахті без погодження з її працівниками. За інформацією колективу шахти, це рішення зараз обговорюється в Міненерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист гірників, копію якого вони опублікували у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шахтарі нагадали міністру, що підприємство, що знаходиться неподалік лінії розмежування, попри відсутність держпідтримки, змогло нещодавно ввести в роботу новий очисний забій.

"Попри дуже складну ситуацію у вугільній галузі, чинний керівник ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" Сокун Олександр Сергійович доклав усіх зусиль, щоб утримати стабільність і життєдіяльність підприємства, зберегти робочі місця 2220 працівників, в опалювально-зимовий період забезпечити країну значними обсягами вугілля. За відсутності бюджетного фінансування на технічне переоснащення, за власні кошти підприємства змонтував 2021 року новий очисний вибій", - зазначили у листі працівники шахти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТЕК через загрозу дефіциту збільшив обсяги видобутку вугілля понад план

Якщо ж рішення про зміну керівника ДП буде ухвалено міністром Галущенком одноосібно, шахтарі готові вдатися до радикальних дій.

"У разі призначення нового керівника без погодження з профспілками залишаємо за собою право на здійснення радикальних дій із захисту трудового колективу від одіозного та безвідповідального керівника, який здатний довести підприємство до критичного стану та повної зупинки виробничого процесу", - додали в листі міністру енергетики вугледарські шахтарі.

Працівників шахти імені Сургая також підтримав голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зімін. У своєму листі до Галущенка він нагадав, що міністр на зустрічі з профспілками обіцяв під час призначення Міненерго керівників державних вугільних підприємств враховувати думку представників профспілкових організацій.

Раніше політичний експерт Володимир Цибулько припустив, хто може стояти за ініціативою щодо зміни керівника цього держпідприємства.

"У заяві на ім'я Галущенка працівники не називають прізвища людини, яку міністр енергетики хоче призначити новим керівником шахти. У свою чергу, я можу озвучити ім'я інших людей, які, за моїми даними, можуть бути причетні до спроби зміни нинішнього керівника шахти імені Сургая. Це" вугільні та енергетичні бізнесмени" Віталій Кропачов та Максим Єфімов. Ті, хто контролює дві донбаські шахти родини Віктора Януковича - Новогродівську та шахту "Росія", а також виробника електроенергії Донбасенерго", - написав у своєму повідомленні Цибулько.

Експерт також додав, що лише у березні цього року Міненерго та Донецька облдержадміністрація повідомили про введення на шахті в експлуатацію нової лави.

Як повідомлялося, видобуток вугілля на шахтах "Добропіллявугілля" у жовтні 2021 року впав у 2 рази, порівняно з жовтнем 2020 року, коли вони перебували в управлінні "ДТЕК".