У I півріччі 2022 року рішень щодо сертифікації "Північного потоку-2" не буде, - президент німецького регулятора Гоманн (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"У першому півріччі 2022 року не буде рішень", - заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Гоманн, коментуючи строки сертифікації.
Гоманн зазначив, що компанія Nord Stream AG на вимогу регулятора ініціювала створення німецької дочірньої компанії, через це процес сертифікації було перервано.
"Перервано означає, що процес буде поновлено лише, коли відповідні документи будуть подані нам (регулятору) таким чином, щоб їх можна було перевірити. Наразі у нас їх немає", - сказав Гоманн, додавши, що важко прогнозувати, коли саме документи будуть подані.
Він також пояснив, що з моменту, коли документи надійдуть до агентства, період розгляду почнеться знову. Після цього вся справа переходить до розгляду Європейської комісії, яка також має у розпорядженні "багато часу". Отже рішення не буде протягом перших шести місяців 2022 року, запевнив Гоманн.