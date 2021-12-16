Росія створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що через дії Росії в Європі спостерігається найбільш небезпечна ситуація за останні 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у Брюсселі перед початком засідання Європейської Ради на рівні глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу.

"На жаль, ми бачимо зосередження і посилення російських військових сил уздовж українського кордону. І, ймовірно, ми стикаємося з найбільш небезпечною ситуацією за останні 30 років. Я кажу не лише про Україну, але я кажу про східний рубіж НАТО, про Балтійські країни. І я думаю, ми повинні усе зробити, що в наших силах, для того, аби унеможливити найгірший сценарій, який, на жаль, ми не можемо виключити. Цей сценарій можливий - воєнне втручання на територію України", - заявив Науседа.

Водночас, на його переконання, в ЄС є достатньо інструментів для того, аби зупинити Росію з її агресивною поведінкою.

"Перш за все, ми повинні говорити про секторальні і також економічні санкції, які можливі", - наголосив президент Литви.

Також він сказав, що певна інформація щодо ймовірних сценаріїв розвитку подій на кордоні України та РФ обговорювалася між лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" і президентом США Джо Байденом.

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Говорячи про інструменти і заходи, які Євросоюз може застосувати, він зауважив, що ЄС - це лише частина рішення, бо ще треба говорити про НАТО як про активну організацію з оборони і стримування.

Крім того, він вважає, що треба звертати увагу на повну інтеграцію Білорусі до військової системи Росії, що дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі як можливий плацдарм для нападу на сусідні країни.

"Це обмежує наш час для реагування на ці ймовірні події. Тож, я вважаю, що НАТО повинно внести зміни у свої плани, оборонні стратегії, беручи до уваги, що там відбувається", - додав Науседа.

Разом із тим, на його думку, наразі ще можна вплинути на Росію, і треба використати кожну можливість, аби змінити її рішення з найбільш песимістичних на найбільш оптимістичні.

Як повідомлялося, 16 грудня лідери усіх 27 країн-членів ЄС у Брюсселі обговорять нарощення військових сил Росії на кордоні з Україною.