"Зрада" Меркель щодо України створює проблеми Шольцу, - Welt

Викриття про "зраду" попереднього уряду ФРН через блокування нею в НАТО постачання партій озброєнь тепер створює проблему для нового уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише видання Welt.

Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти Росії вже давно є проблемою конфлікту між Києвом і Берліном. Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.

"Німеччина й до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло б країні боротися з новою російською атакою. Однак те, що стало відомим про вето Берліна, "піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор.

Зазначається, що Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, оскільки NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку. Та саме в момент, коли Київ уже оплатив замовлення (90 високоточних гвинтівок Barrett M82 із США та 20 протидронів EDM4S-UA з Литви) Німеччина "вдарила Україні ножем в спину". Тоді українці були здивовані та шоковані. Вони намагалися розв'язувати проблему на робочому рівні з німцями, але безрезультатно.

"Шокуюча новина про вето Німеччини на поставки зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Бо йшлося про суто символічну кількість гармат, які вкрай необхідні для національної оборони", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник.

Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца і погрожує цілком підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну. "Саме перед обличчям цієї гострої російської загрози Україну залишають у біді", – заявив посол.

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