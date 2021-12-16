"Зрада" Меркель щодо України створює проблеми Шольцу, - Welt
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише видання Welt.
Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти Росії вже давно є проблемою конфлікту між Києвом і Берліном. Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.
"Німеччина й до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло б країні боротися з новою російською атакою. Однак те, що стало відомим про вето Берліна, "піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор.
Зазначається, що Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, оскільки NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку. Та саме в момент, коли Київ уже оплатив замовлення (90 високоточних гвинтівок Barrett M82 із США та 20 протидронів EDM4S-UA з Литви) Німеччина "вдарила Україні ножем в спину". Тоді українці були здивовані та шоковані. Вони намагалися розв'язувати проблему на робочому рівні з німцями, але безрезультатно.
"Шокуюча новина про вето Німеччини на поставки зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Бо йшлося про суто символічну кількість гармат, які вкрай необхідні для національної оборони", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник.
Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца і погрожує цілком підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну. "Саме перед обличчям цієї гострої російської загрози Україну залишають у біді", – заявив посол.