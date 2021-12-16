Фракція "ЄС" у Київраді заявила про політичний тиск та стеження правохоронців за депутатами

Київська міська рада викликає на наступне пленарне засідання керівника Управління стратегічних розслідувань ДСР міста Києва Костянтина Кругляка та керівника Національної поліції Києва Івана Вигівського, аби ті пояснили, на підставі чого представники правохоронних органів здійснюють незаконне спостереження за депутатами опозиційної партії "Європейська солідарність".

Керівник фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимир Прокопів на сесії Київради повідомив, що "останнім часом "Європейска солідарність" фіксує тотальне стеження за членами нашої фракції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу осередку "ЄС" в Києві.

Так, на початку цього року депутат від ЄС Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя. Минулого тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від "Європейської солідарності", заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов", - заявив Володимир Прокопів.

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За словами Прокопіва, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Костянтин Усов разом з дружиною і двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата. Один з них продемонстрував посвідчення співробітника Відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань на ім’я Ярослава Цяпко.

"Через добу під будинком Костянтина Усова відбувся мітинг тітушок із так званої "маршруточної мафії" з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами.

"Європейська Солідарність" вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском", - наголосив заступник голови КМДА.

Володимир Пропокопів додав, що на підтвердження цих слів у наявності депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії по відношенню до депутатів фракції.

"Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення", - запевнив голова фракції ЄС у Київраді.