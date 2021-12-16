Більшість киян впевнені, що конфлікт Зеленського з Кличком - це бажання усунути політичного конкурента, - група "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднене 16 грудня.
На запитання "Чи існує, на вашу думку, конфлікт між президентом Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком", 62% мешканців столиці відповіли "Так". Заперечують існування такого конфлікту 24% опитаних. 14% не визначилися з відповіддю.
Серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 68% впевнені, що він зумовлений у першу чергу намаганням усунути політичного конкурента. Лише 23% киян вважають, що конфлікт викликаний бажанням президента навести в столиці порядок. Ще 9% киян не змогли впевнено відповісти на запитання про причини конфлікту.
Також серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 39% заявили, що в цій ситуації підтримують мера, Віталія Кличка. На боці президента знаходяться лише 15%.
В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.