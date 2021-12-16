Більшість киян впевнені, що конфлікт Зеленського з Кличком - це бажання усунути політичного конкурента, - група "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

62% мешканців Києва вважають, що між президентом Володимиром Зеленським та лідером "УДАРу", мером Києва Віталієм Кличком існує конфлікт. І 68% з тих, хто так вважає, впевнені, що він викликаний намаганнями Банкової усунути політичного конкурента.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднене 16 грудня.

На запитання "Чи існує, на вашу думку, конфлікт між президентом Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком", 62% мешканців столиці відповіли "Так". Заперечують існування такого конфлікту 24% опитаних. 14% не визначилися з відповіддю.

Серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 68% впевнені, що він зумовлений у першу чергу намаганням усунути політичного конкурента. Лише 23% киян вважають, що конфлікт викликаний бажанням президента навести в столиці порядок. Ще 9% киян не змогли впевнено відповісти на запитання про причини конфлікту.

Також серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 39% заявили, що в цій ситуації підтримують мера, Віталія Кличка. На боці президента знаходяться лише 15%.

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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