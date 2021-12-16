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51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Лідер політичної партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці. У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Петру Порошенку, який посів третю позицію в рейтингу, повністю довіряють 13% українців і скоріше довіряють 20%. Дмитру Разумкову – відповідно 8 і 23%, Сергію Притулі – 7 і 24%.

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51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування Рейтингу 01

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Топ коментарі

  • Gal
    Точно! А тому до шмарклі в них більше довіри? Тут, або кияни ідіоти, або рейтинг продажний.
  • Alexey Chernyavsky
    А шо Коля-котлета пролетает?
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    второй типок в рейтинг как попал и какой киевлянин за него проголосует если даже в 2019 во втором туре у зетерпилы 5% еле было...?
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