51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідер політичної партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці. У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.