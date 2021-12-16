Депутати змінили графік роботи Ради у січні: перенесли єдиний пленарний тиждень на кінець місяця

Верховна Рада знову змінила календарний план своєї роботи у січні й у пленарному режимі працюватиме в останній тиждень місяця (25-28 січня), а не 18–20 січня, як раніше планувалося.

За відповідну постанову №6429 у четвер проголосували 243 народних депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до внесених змін до календарного плану проведення шостої сесії IX скликання Верховної Ради, з 17 до 21 січня парламентарі працюватимуть у комітетах, комісіях та депутатських фракціях і групах.

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Як раніше повідомлялося, депутати також працюватимуть у комітетах, комісіях та фракція 4-6 січня, а 10-14 січня – з виборцями.

Депутати вже вдруге менш як за місяць вносять зміни до календарного плану січня 2022 року.

Сьома сесія відповідно до Конституції відкриється першого вівторка лютого (1 лютого).