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Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ. ФОТО

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Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ 01

Працівники заводу оновили техніку та внесли істотні конструктивні зміни. На модернізованих бронемашинах встановлено сучасні приціли, прилади нічного бачення з покращеними характеристиками, нові цифрові радіостанції, системи супутникові навігації та прилади освітлення, накладено піксельне покриття тощо.

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Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ 02

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Потому, что надо деньги на "велике крадивництво" и телеканал "Рада", а не какие-то "Оплоты"....
  • Vladimir T fd7dc273
    А почему не так:
    ЗТМ им. Малышева передал в ВСУ 50 новых танков "Оплот"?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не надо так сразу критиковать. Заказ на бронетехнику шел от Минобороны. Скорее всего им виднее что нужно. БМП 1 с 73 мм пушкой не так уж плоха. В зависимости от задач которые ей поставят. Надеюсь им еще и движки нормальные поставили. Ну не забывайте о стоимости Оплотов.
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