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У Томаківці на Дніпропетровщині створили "школу майбутнього", - ОДА. ФОТО

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У смт Томаківка після реконструкції, яка проводилась за програмою "Велике будівництво", запрацював опорний ліцей. Його капітально оновили вперше за пів століття. При цьому дітей забезпечили новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 01

"Школа майбутнього. Саме так тепер називають томаківські учні та вчителі свій опорний ліцей. Після реконструкції навчальний заклад змінився до невпізнанності. Будівля – стильна та яскрава. Уроки – інтерактивні", - інформує обласна адміністрація з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.

На уроках педагоги користуються мультимедійними панелями. Діти працюють з ноутбуками та планшетами. Є електронні мікроскопи, зображення з яких можна виводити на екран.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 02
У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 03

"Після реконструкції ми повернулися в неймовірно гарний заклад. Оснащений новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням. Діти зараз – покоління Z. Їм легше сприймати інформацію, коли вона транслюється з екранів, комп’ютерів або планшетів", – розповіла вчителька інформатики Ганна Врубльовська.

У ліцеї також облаштували ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Вона розділена на зони навчання та гри. Там є інтерактивна підлога. Це спеціальний проєктор із датчиком руху: діти можуть грати у футбол, створювати музику на різнокольорових клавішах, перестрибувати з камінця на камінець.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 04

"Школа стала зовсім не схожа на ту стару. Раніше тести робили в зошитах, а зараз на комп’ютерах. Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", – поділився враженнями 8-класник Валерій Галко.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 05
У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 06

За словами директорки Томаківського опорного ліцею Тамари Філь, у будівлі також встановили нову систему опалення, що дозволяє значно економити енергоресурси. Якщо раніше за добу витрачали на обігрів 700 кубів газу, то зараз в середньому 250.

Серед іншого, у ліцеї Токмаківки облаштували також загальношкільну систему оповіщення, гучномовець є у кожному класі.

У Томаківці на Дніпропетровщині створили школу майбутнього, - ОДА 07

У Томаківському опорному ліцеї загалом навчається 525 дітей.

Раніше повідомлялося, що за програмою "Велике будівництво" у 2022 році на Київщині почнеться будівництво одразу п’яти дитячих садочків у різних населених пунктах.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Zabolotnyy
    Це ніби зеля з свого карману платив-така логіка????? школу ремонтували за наші податки, але такому як ти телепню це ніколи не зрозуміти)))
  • PREDATOR PREDATOR
    Велике школівництво.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дужа гарна школа...
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