У Томаківці на Дніпропетровщині створили "школу майбутнього", - ОДА. ФОТО
Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Школа майбутнього. Саме так тепер називають томаківські учні та вчителі свій опорний ліцей. Після реконструкції навчальний заклад змінився до невпізнанності. Будівля – стильна та яскрава. Уроки – інтерактивні", - інформує обласна адміністрація з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.
На уроках педагоги користуються мультимедійними панелями. Діти працюють з ноутбуками та планшетами. Є електронні мікроскопи, зображення з яких можна виводити на екран.
"Після реконструкції ми повернулися в неймовірно гарний заклад. Оснащений новітньою технікою зі спеціальним ліцензійним програмним забезпеченням. Діти зараз – покоління Z. Їм легше сприймати інформацію, коли вона транслюється з екранів, комп’ютерів або планшетів", – розповіла вчителька інформатики Ганна Врубльовська.
У ліцеї також облаштували ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Вона розділена на зони навчання та гри. Там є інтерактивна підлога. Це спеціальний проєктор із датчиком руху: діти можуть грати у футбол, створювати музику на різнокольорових клавішах, перестрибувати з камінця на камінець.
"Школа стала зовсім не схожа на ту стару. Раніше тести робили в зошитах, а зараз на комп’ютерах. Писали раніше крейдою по дошці, а зараз спеціальним маркером по інтерактивній панелі. Математика вже не здається такою складною", – поділився враженнями 8-класник Валерій Галко.
За словами директорки Томаківського опорного ліцею Тамари Філь, у будівлі також встановили нову систему опалення, що дозволяє значно економити енергоресурси. Якщо раніше за добу витрачали на обігрів 700 кубів газу, то зараз в середньому 250.
Серед іншого, у ліцеї Токмаківки облаштували також загальношкільну систему оповіщення, гучномовець є у кожному класі.
У Томаківському опорному ліцеї загалом навчається 525 дітей.
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