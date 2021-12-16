Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.
Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.
"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.