Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК. ФОТО

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів, розташованих на підконтрольному України боці лінії зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

15 грудня у період часу з 13.00 до 13.05 збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомету АГС-17.

В наслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та прилегла територія за адресами: вулиця Тиха, 23 та вулиця Тиха, 25.

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Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

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Українська сторона СЦКК нагадує, що з початку місяця це вже четвертий обстріл збройними формуваннями РФ населених пунктів: перед цим 1 грудня було обстріляна Мар’їнка, 3 грудня – Станиця Луганська, 7 грудня – Майорськ. В наслідок обстрілів зазнали пошкоджень приватні помешкання, господарські споруди та майно громадян, одна людина зазнала поранень.