Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Пісків, Золотого-4 та Травневого, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений український військовий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Український воїн дістав кульове поранення в результаті російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

Зазначається, що українські військлві відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.