Рада заборонила продаж електронних сигарет особам до 21 року

Верховна рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За відповідний законопроєкт № 4358 у другому читанні й в цілому проголосували 317 народних депутатів.

Після підписання закону президентом особам до 21 року заборонено продавати електронні сигарети, ТВЕНи, електронні пристрої для куріння, а також тютюн та його замінники в Інтернеті.

Також законом передбачено збільшення медичних попереджень на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ. Закон зобов'язує виробників посилити процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.

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