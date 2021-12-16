Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У четвер об'єднана пресслужба судів Ростовської області спробувала дезавуювати інформацію про російських військових у "ЛНР/ДНР", заявивши, що така інформація була виключно у свідченнях підсудного, в цій частині їх суд не перевіряв, оскільки це не було предметом судового розгляду.
"Будь-яких висновків щодо зазначеної обставини суд не викладав. Інформація, оприлюднена журналістами, була виключно у свідченнях підсудного… Перевірку свідчень у цій частині суд не здійснював і не міг здійснювати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до законодавства підсудному надано право захищатися будь-якими способами, що не суперечать закону, і, відповідно, "давати будь-які свідчення, які підсудний вважає за потрібні для власного захисту".
Наразі текст вироку, в якому фігурувала ця інформація, на сайті Кіровського районного суду Ростова-на-Дону відсутній.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.