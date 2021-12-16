10 років без податку на прибуток: Рада прийняла законопроєкт про індустріальні парки, — Чернишов
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіскальні стимули є одними з ключових мотиваторів, які може запропонувати держава для залучення інвестицій в індустріальні парки. Запропоновані зміни до Податкового та Митного кодексів допоможуть залучити іноземні інвестиції. У результаті, в регіонах з’являться нові підприємства та робочі місця. І коли робочі місця з'являються в достатку, це і є справжнє доросле життя. Доросле життя для кожної громади. Крокуємо до посилення економіки як в окремих регіонах, так і в країні в цілому", — повідомив Чернишов.
Міністр Олексій Чернишов детальніше розказав чого чекати інвесторам після прийняття законопроєкту №5688 в цілому. Документ, зокрема, передбачає:
- звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;
- звільнення від оподаткування ПДВ нового устаткування (обладнання) для власного використання;
- встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування;
- встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням органів місцевого самоврядування);
- звільнення від сплати земельного податку (за рішенням органів місцевого самоврядування).
Водночас, Олексій Чернишов повідомив, що законопроєкт № 5689 пропонує внести зміни до Митного Кодексу — документ передбачає звільнення від оподаткування митом нового обладнання, що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.