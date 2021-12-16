Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну

Європейський парламент закликав РФ відвести свої збройні сили від українського кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство закордонних справ України заявило у своєму коментарі у зв’язку зі схваленням резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та окупованих Росією територіях України".

"Це дуже вчасна і важлива резолюція, в якій Європейський парламент прямо наголошує, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів.

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"У документі також йдеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії. Відкидаються будь-які спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу" і таким чином визначити їхнє майбутнє", - додали в МЗС.

Вимагаючи від РФ поваги до міжнародного права, європарламентарі наполегливо закликають Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та транзитного проходу через міжнародну Керченську протоку до портів Азовського моря.

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