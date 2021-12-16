Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство закордонних справ України заявило у своєму коментарі у зв’язку зі схваленням резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та окупованих Росією територіях України".
"Це дуже вчасна і важлива резолюція, в якій Європейський парламент прямо наголошує, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За словами міністра, резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів.
"У документі також йдеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії. Відкидаються будь-які спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу" і таким чином визначити їхнє майбутнє", - додали в МЗС.
Вимагаючи від РФ поваги до міжнародного права, європарламентарі наполегливо закликають Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та транзитного проходу через міжнародну Керченську протоку до портів Азовського моря.