"Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін
Про це у фейсбуці повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще у 2019 році я, як керівник кримінальної поліції України, пропонував голові Національної поліції "закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами.
Чому? Бо почали масово встановлювати спеціальні камери відеоспостереження, які фіксують порушників ПДР, а порушників з невстановленими номерами - неможливо встановити. За логікою: авто з такими номерами потрібно затримувати, бо цілком можливо, що їх можуть використовувати злочинці.
Чому пропонував відмовитися від спеціальних талонів? Тому що, якщо ти спеціальний працівник, рухаєшся на оперативному авто з номерами прикриття, пред’явив такий талон гласному поліцейському, то немає ніякого сенсу надалі використовувати це авто для проведення оперативно-пошукових заходів", - написав Аброськін.
Він підкреслив, що спеціальні талони та номери прикриття повинні використовуватися тільки тимчасово, на період проведення оперативно-розшукових заходів, з дозволу керівника.