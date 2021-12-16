За рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку, - Федоров

Запланований на 2023 рік перепис населення України проходитиме в онлайн та офлайн форматах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в опублікованому 16 грудня інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Початковий етап – верифікація даних у всіх базових реєстрах для того, щоб отримати якісні дані, і для того, щоб прибрати дублі з реєстрів, а реєстри між собою якісно обмінювалися інформацією, а демографічний реєстр був базовим реєстром для всіх інших. Це дозволить зрозуміти реальну ситуацію - скільки людей в країні/ Другий етап - це онлайн-раунд, у вас буде можливість зареєструватися на порталі. Третій етап – переписувачі офлайн комунікують і ходять по будинках, але це для тих, хто не переписався онлайн, зараз не буду деталізуватися, тому що ми над цим ще працюємо", - сказав міністр.

За його словами, за рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку.

"Побачимо, але в рази менше, ніж до цього планувалося. А планувалося 5–6 млрд грн. Буде набагато дешевше. Ми вже заощадили за рахунок здешевлення технологій, з якими ходитимуть переписувачі – планшети, смартфони. Ми бачимо, як заощадити на розробці інформаційної системи - у три-чотири рази.І якщо буде великий онлайн-раунд, буде економія на переписувачах, які ходитимуть офлайном.Моє завдання - зробити перепис у рази дешевшим і технологічнішим.Перепис буде за всіма нормами Євростату, ООН, Всесвітнього банку для того, щоб результати були максимально якісними і їх визнали. Я не бачу причин, чому у 2023 році не провести якісний перепис населення, який буде визнаний у світі", - наголосив Федоров.

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