Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов

Росія використовує не тільки військову агресію проти України, але і "п'яту колону" всередині країни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з послом Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

За словами Данілова, незважаючи на те, що ситуація на фронті у зв’язку з агресивними діями РФ залишається складною, Україна готова дати агресорові адекватну відповідь.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного спротиву", наші сили територіальної оборони і спроможність суспільства до опору будуть значно посилені", - зазначив він.

Секретар РНБО також зауважив, що російський агресор не обмежується військовим виміром, а намагається діяти в Україні через свою "п’яту колону".

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Данілов також зазначив, що для ефективної протидії агресивним діям РФ необхідна консолідація зусиль "справжніх партнерів". "Латвія та інші країни Балтії розуміють, що таке РФ", - додав він.