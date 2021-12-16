Ірану встановили крайній термін для врегулювання питання виплати відшкодування за збиття рейсу МАУ PS752, - МЗС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Повідомляється, що група надіслала запит, яким запросила Іран обговорити питання, що стосуються претензій та вимог у контексті відшкодування збитків PS752 протягом тижня з 17 січня 2022 року.
"Однак, враховуючи очевидне небажання Ісламської Республіки Іран конструктивно і своєчасно вирішувати це питання, у нашій відповіді Ірану наголошується, що іранська сторона повинна до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", – вказано в документі.
У Координаційній групі нагадують, що з моменту збиття рейсу PS752 пройшло майже два роки, проте "Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань".
"Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група залишається солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 невинних людей", – наголошено у заяві.