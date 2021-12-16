Ірану встановили крайній термін для врегулювання питання виплати відшкодування за збиття рейсу МАУ PS752, - МЗС

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу МАУ PS752 (Канада, Швеція, Україна та Велика Британія), вимагають від Ірану підтвердити свою готовність взяти участь у переговорах про відшкодування збитків до 5 січня 2022 року, інакше будуть змушені розглянути інші варіанти вирішення цього питання..

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Повідомляється, що група надіслала запит, яким запросила Іран обговорити питання, що стосуються претензій та вимог у контексті відшкодування збитків PS752 протягом тижня з 17 січня 2022 року.

"Однак, враховуючи очевидне небажання Ісламської Республіки Іран конструктивно і своєчасно вирішувати це питання, у нашій відповіді Ірану наголошується, що іранська сторона повинна до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", – вказано в документі.

У Координаційній групі нагадують, що з моменту збиття рейсу PS752 пройшло майже два роки, проте "Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань".

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"Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група залишається солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Ісламську Республіку Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних і військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 невинних людей", – наголошено у заяві.