Європейська рада закликала Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною
Як інформує Цензор.НЕТ, витяг із постанови саміту, яка стосується України, оприлюднена на Твіттер-сторінці речника президента Європейської ради Баренда Лейтса.
Як випливає з оприлюдненої інформації, ситуації в Україні були присвячені два пункти підсумкового документа засідання Європейської ради.
"23. Європейська рада підкреслила термінову необхідність для Росії провести деескалацію напруженості, що була спричинена нарощуванням військ на кордоні з Україною та агресивною риторикою. Європейська рада підтверджує цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну, включаючи обмежувальні заходи, що координуватимуться з партнерами
24. Європейська рада вітає дипломатичні зусилля та підтримує Нормандський формат у досягненні повної імплементації Мінських домовленостей".
Як повідомлялося, у Брюсселі відбувається засідання Європейської ради. Серед інших питань, ЄР обговорила безпекову ситуацію на кордонах України, що склалася внаслідок концентрації російських військ, а також пропозиції Єврокомісії щодо шляхів реагування на ймовірну подальшу військову ескалацію з боку Росії.