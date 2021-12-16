Україна готова виконати Мінські угоди, але Росія має виконати домовленості Нормандського саміту щодо безпеки, - Кулеба
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Україна готова виконати Мінські угоди, але РФ має розпочати виконувати домовленості саміту у Нормандському форматі 2019 року щодо безпеки.
Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту у 2019 році", - сказав Кулеба.
За словами міністра, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду з української сторони відкриті, а з протилежної - закриті. Крім того, обмін заручниками заморожено, відновлення припинень вогню не відбувається.
"Україна все це зробила і готова рухатися вперед. Росія має почати хоча б з малого - з безпеки", - наголосив Кулеба.