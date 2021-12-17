Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук'яненка 14 політв’язням Кремля

Президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук'яненка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №662/2021 і №663/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Еміру-Усеіну Куку, Серверу Мустафаєву, Сейрану Салієву, Владиславу Єсипенку.

Крім того, строком на один рік стипендії призначено Станіславу Асєєву, Віталію Буянову, Анатолію Ковальському, Ігорю Козловському, Ігорю Мовенку, Анастасії Мухіній, Олені Сорокіній, Олександру Тимофєєву, Марині Чуйковій, Андрію Щекуну.

У листопаді Кабінет Міністрів погодив призначення державної стипендії імені Левка Лук’яненка журналісту Владиславу Єсипенку, який незаконно утримується Російською Федерацією у зв’язку з його громадсько-політичною діяльністю.

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, незаконно затриманих та утримуваних Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

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