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Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні. ФОТО

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник оприлюднив інформацію про зустріч з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мельник написав у твіттері. 

Він підкреслив: "Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на практичну допомогу Німеччини  - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу.

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Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні 01

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