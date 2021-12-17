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Наступного року МВС отримає 50 гелікоптерів Airbus, - Монастирський

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Наступного року МВС отримає 50 гелікоптерів Airbus, - Монастирський
Міністерство внутрішніх справ має амбітні плани щодо оснащення своїх підрозділів авіаційною технікою.

Як передає Цензор.НЕТ про це написав у Фейсбуку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки. Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters", - повідомив очільник МВС.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Испытательные полеты "Юбилей Ермака" признаны удачными и Зеленский решил прикупить еще такси для себя и "95 квартала".)
  • Serg Bardo 748a151e
    За какие шиши будем французов выручать?
  • DJ ZE baryga 73%
    Ок.
    Проміжний сухий залишок по силовикам.
    МВС-Монастирський-касапська шістка
    ГУР- Буданов-касапський друг
    СБУ-Баканов-касап МОУ-Резніков-касабська шістка
    НГУ-Балан- друг русні
    Це люди які мають захищати нас від касапів.
    Правда дуже нагадує 2014рік.
    Ну і як ми будемо захищатися
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