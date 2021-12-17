Наступного року МВС отримає 50 гелікоптерів Airbus, - Монастирський

Міністерство внутрішніх справ має амбітні плани щодо оснащення своїх підрозділів авіаційною технікою.

Як передає Цензор.НЕТ про це написав у Фейсбуку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки. Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters", - повідомив очільник МВС.

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