Північноатлантична рада НАТО закликала Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною: "Подальша агресія матиме величезні наслідки"

Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, текст заяви поширений пізно увечері у четвер штаб-квартирою альянсу.

"Ми серйозно стурбовані суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової присутності на кордонах України в останні місяці і відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокацій з боку України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - сказано в заяві.

Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Альянсу".

"Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, зокрема, якщо це необхідно зміцнюючи нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для гарантування безпеки та захисту всіх союзників з НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включно з ЄС", - заявили в НАТО.

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Крім того, Північноатлантична рада знову підтвердила свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів та закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань та зобов'язань. "Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною - це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - заявили в альянсі.

Водночас союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією".

"Ми підтверджуємо наше давнє запрошення до Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Нам відомі нещодавні пропозиції Росії з європейської безпеки. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати стурбованість НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри. ОБСЄ також є актуальною платформою", - сказано в заяві.