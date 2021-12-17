Макрон сподівається на зрушення у роботі Нормандського формату найближчими тижнями
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Президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на прогрес у роботі Нормандського формату найближчими тижнями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн ЄС.
"Ми хотіли б просунутися у цій роботі найближчими тижнями", - сказав він
Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.
"Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення (кризи на сході України. – Ред.)", - додав він.