В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали

В Україні зафіксовано 8 899 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 16 грудня в Україні:

зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);

132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 028 осіб;

летальних випадків – 328;

одужало – 21 650 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 597 046 осіб;

одужало – 3 306 465 осіб;

летальних випадків – 92 641;

проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення", - розповіли в МОЗ.







