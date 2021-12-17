В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
За добу 16 грудня в Україні:
зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);
132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 028 осіб;
летальних випадків – 328;
одужало – 21 650 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 597 046 осіб;
одужало – 3 306 465 осіб;
летальних випадків – 92 641;
проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення", - розповіли в МОЗ.