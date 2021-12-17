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Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 722 972 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 111 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 273 260 285 випадків інфікування, з них 722 972 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 353 599 осіб, з них 7 111 за минулу добу.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 245,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6-ту у світі та 4-ту в Європі.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Чо нового сказать то хотел? Вычисляешь наскоко у нас медицина убета в сравнении с немцами? Или охват тестами хочешь сравнить?

    Хехе?

    То шо признаешь не предотвращение уже хорошо, но это кагбе ставит прививачку в один ряд с теми, что для курей.
  • Eugen Mk
    Нет, не так. Кстати, не хотите вернуться к Польше?

    Цытатка:
    Летальность ковида
    Польша .........90306*100/3903445=2.31%
    Украина.........92641*100/3597046=2.58%

    Разница околонулевая

    Добавляем:
    Проколото
    Польша 56% 55% 14%
    Украина 32% 29% 14 чел

    Вывод? Не работает прививачка. Даже как у курей не работает.
  • irenka ko
    Антиваксери все дохнуть, але продовжують антиваксити.
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