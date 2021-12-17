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ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони

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ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони
До ЗС України надійде партія бойових машин, що були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП.

Зокрема, Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним Силам України модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих БМП-1. У свою чергу, Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зазначені ремонтні підприємства входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", генеральний директор якого Юрій Гусєв заявив про готовність концерну збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗС України.

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ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони 01

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
  • макаренко юра
    Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
    Андрій Павловський:
    "Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
  • Прощай немытая раССея
    Хоть что-то... Учитывая маразматическое закапывание денег в дороги и траты на лакейские телеканалы, когды нависла реальная угроза полномасштабного вторжения...
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