Командувачі ЗС Литви, Німеччини та Нідерландів обговорять плани спільної оборони, а також ситуацію в Україні, - BNS

Командувачі збройних сил Литви генерал-лейтенант Валдемарс Рупшис, Німеччини генерал Еберхард Зорн та Нідерландів Онно Ейгельшейм наступного тижня обговорять у Литві плани спільної оборони, а також ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише агентство BNS у п'ятницю.

За даними агентства, Зорн та Ейгельшейм відвідають Литву 20-21 грудня.

Планується, що вони зустрінуться з військовими їхніх країн, дислокованими в литовській Руклі, й обговорюватимуть найважливіші питання військової співпраці з командувачем литовських збройних сил, генерал-лейтенантом Валдемарсом Рупшисом.

"Ми обговоримо з командуванням армій цих країн картину можливих загроз із погляду розвідки, синхронізацію планів оборони та можливих дій. Внесок Німеччини та Нідерландів у розгортання власних сил особливо важливий. Ми разом і з точки зору духовних, і ціннісних підстав, що найважливіше, сповнені рішучості допомагати один одному", - сказав Рупшис.

Як зазначає BNS, на зустрічі основну увагу буде приділено ситуації з безпекою у балтійському регіоні та в Україні.

Крім того, обговорюватимуть внесок литовських збройних сил у запобігання нелегальній міграції на зовнішніх кордонах ЄС та НАТО, а також плани Литви зробити свій внесок у міжнародну операцію TAKUBA у Малі та навчальні місії у Мозамбіку та в Україні.

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"Членство в НАТО - наша гарантія безпеки. Німеччина та Нідерланди є тими країнами, які першими реагували б на пряму загрозу Литві", - сказав Рупшис.

Командувачі також обговорять інші проекти військової співпраці та 5-ту річницю розміщення батальйону Сил передового базування НАТО в Руклі, яку відзначатимуть у лютому 2022 року.