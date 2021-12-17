Влада узурпує контроль над телеканалом "Рада": домовленості про повернення до попереднього формату не виконуються, - нардеп "Голосу" Рудик

Досі триває засідання лідерів фракцій та керівництва Верховної Ради щодо телеканалу "Рада".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"На превеликий жаль, ті домовленості, які були досягнуті вчора, не виконані. Ви бачите, що телеканал "Рада" продовжує своє мовлення у тому ж форматі, який був раніше. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, адже були домовленості між керівництвом парламенту та опозиційними фракціями про те, що дотримуватимуться Регламенту і положення щодо роботи телеканалу "Рада". Але ми бачимо, що влада, як не виконує свої обіцянки, дані народу України, і так само не вважає необхідним виконувати обіцянки, які дали опозиції", - зауважила вона.

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За словами Рудик, "Голос" вважає неприпустимим те, яким чином зараз влада узурпує контроль над телеканалом "Рада".

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".