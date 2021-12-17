Кулеба розповів про 10 перемог української дипломатії у 2021 році. ПЕРЕЛІК

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 10 перемог української дипломатії у 2021 році.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Розпочав голова МЗС з перших за 30 років стратегій зовнішньополітичної діяльності - азіатська та африканська стратегія, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС.

Другою перемогою стало створення Кримської платформи, третьою - візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та перемовини із новою адміністрацією президента США Джо Байдена.

Відкриття нових економічних здібностей для українських компаній та експансія українського експорту стали четвертою перемогою. А п'ятою - посилення українського війська зусиллями дипломатів.

Кулеба нагадав про запуск Асоційованого тріо та його визнання з боку ЄС, а також деескалацію загроз з безпеки навесні та дії партнерів щодо розробки пакету стримування Росії.

"Восьме. Евакуація з Афганістану та Сектору Газа близько тисячі людей. Дев'яте. Збереження можливостей для мандрівок українців Європою. Десяте. Гордість за Україну, яку ми зміцнювали упродовж цього року. Ми провели Саміт перших леді та джентльменів, привезли Конституцію Пилипа Орлика вперше в Україну, захопили позиції лідерів у протидії дезінформації, забезпечили рішення про повернення скіфського золота та внесення кримськотатарського орнаменту орнек до списку ЮНЕСКО", - зазначив міністр.

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