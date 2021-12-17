Наступного тижня в Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів за участю Зеленського та Рау, - Кулеба

На Івано-Франківщині 21-22 грудня відбудеться щорічна конференція послів України, в якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"21-22 грудня на Івано-Франківщині відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія-30: стратегія сильної держави". У нас буде, безумовно, президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, секретар Ради національної безпеки та оборони", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, почесним гостем цьогорічної конференції стане міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Також до учасників конференції з відеозверненням звернеться новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Це дуже добрий знак, що тільки вступивши на посаду, вона прийняла нашу пропозицію, і ми зможемо буквально з перших вуст почути головні напрями зовнішньої політики Німеччини, яка є однією зі світових сил та однією з ключових держав ЄС", - зазначив Кулеба.

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Міністр зазначив, що ця конференція послів не стільки підсумує рік, скільки "наріже" завдання на наступний рік.