За добу від COVID-19 в Києві померли 14 осіб, виявлено 1 385 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 318 881), зафіксовано 14 летальних випадків від вірусу (загалом 7967).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 767 жінок віком від 18 до 94 років, 528 чоловіків віком від 18 до 85 років, 51 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 39 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Зафіксовано 14 летальних випадків від вірусу (загалом 7967). Серед них: 10 жінок від 60 до 87 років, 4 чоловіки від 52 до 82 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 47 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 2 251 подолали коронавірус (загалом 295 847)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (283), Оболонському (192) та в Дарницькому (185).

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