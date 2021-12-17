"Слуга народу" Арахамія про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств: Шмигаль каже, що ніякого попередження від СБУ у нього немає
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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запитував сьогодні прем’єра Дениса Шмигаля про інформацію СБУ щодо можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Я тільки що підходив до прем’єра. Він каже що не розуміє. Ніякого попередження від СБУ у нього немає. Каже, що це якась інформаційна хвиля і що ця інформація не відповідає дійсності", - зауважив нардеп.
Арахамія погоджується, що в Україні є енергетична криза, як і у всій Європі.
"Ситуація складна, але не така, як зараз малюють у ЗМІ", - додав він.
Нагадаємо, Служба безпеки України надіслала Кабінету Міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.