Росія як держава-окупант відповідає за забезпечення Криму водою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає схвалення 16 грудня Генеральною Асамблеєю ООН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

"Підкреслюється також, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

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