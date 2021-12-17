Ми не встигли розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Це найбільший провал Ради в цьому році, - Арахамія
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю.
"Це стосується усіх вас, а не пенсіонерів. Ті, хто вже на пенсії, фактично нічого від цього не виграють. А от люди, які зараз працюють, мають у майбутньому отримувати нормальну пенсію", - зауважив нардеп.
Арахамія навів приклад, як працює накопичувальна пенсійна система у Америці: "Я у 2004 році працював у США. Коли я вперше прийшов на роботу, мені кажуть: Ось твій пенсійний рахунок, скільки будеш скидати? Я питаю: А як це працює? Відповідають: От скільки ти скинув, роботодавець має подвоїти цю суму. У вас є таке природнє бажання спочатку взяти із роботодавця якомога більше. Але від себе теж треба "відщіпнути". Кожного місяця ви можете це змінювати. Фактично потім іде такий і реальному часі розрахунок, залежно від ваших вкладів, скільки отримуватимете у майбутньому, коли вийдете на пенсію. У США, до речі, ці кошти можна інвестувати у нерухомість, акції і таке інше".