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За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"

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За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа".

"У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько 500 тис. людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернених помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав", - говориться у повідомленні. 

Відзначається, що в загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн. громадян України.

"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", - підкреслюється у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет

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Топ коментарі

  • Серж Рача
    «Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу выехать» мы должны заменить на «хочу вернуться»
    Передвиборча обісцянка віслюка
  • Sergii Ustim
    Проголосовали по приколу и свалили, все правильно...
  • Super Gut
    Сначала, долпоепы идут на выборы и выбирают клоуна президентом, потом долпоепы еще раз идут на выборы и вибирают шлюх, наркоманов, таксистов, фотографов, гопников - депутатами... Но у ********* 73% всегда есть железобетонная отмазка в их бедах - это все херовая Украина, которая виновата в их нищете. ****, а в зеркало не пробовали смотреть и понять своим тупорылым мозгом, что это вы сами проблема Украины. Из-за таких ********* как вы, Украина не может вылезти из жопы!!!
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