Персонал вивчить можливість перенесення студії телеканалу "Рада" з кулуарів парламенту, - "слуга народу" Арахамія
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами обговорювалося питання редакційної політики та планів телеканалу "Рада". Арахамія зізнався, що отримав необхідні відповіді на свої питання.
"Я навіть попросив, якщо є якийсь преміальний фонд щодо стимулювання переглядів (але такого, на жаль, немає) або, якщо є якийсь рекламний бюджет, то треба якусь його частину віддати Петру Олексійовичу, бо вчора його врив у прямий ефір дав тільки в соцмережах 1,25 млн переглядів. Я думаю загалом це достатньо багато. Він зробив найбільший вклад у зростання переглядів цього телеканалу. Треба побільше таких амбасадорів для нового телеканалу "Рада", - зазначив нардеп.
Голова фракції "СН" заперечує, що була домовленість про те, щоб прибрати студію телеканалу "Рада" з кулуарів Верховної Ради на другому поверсі.
"Було таке побажання від пана Железняка. Він виклав побажання як домовленість. Але технічний персонал вивчатиме можливість, яким чином чи посунути трохи (студію. – Ред.), чи перенести в інше місце", - додав він.
Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".