У цьому році ЗСУ отримали 3 тис. основних зразків озброєння і військової техніки та 2 тис. ракет, боєприпасів та засобів ураження, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Збройні сили України у 2021 році отримали 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення й 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збройні сили цього року отримали понад 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення, 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів й інше озброєння та боєприпаси", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр додав, що до ЗСУ поставлено нові безпілотники, розпочато будівництво "Корветів", розробляють ракетні комплекси, а також, завдяки міжнародній допомозі, отримано два патрульних катери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони