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У цьому році ЗСУ отримали 3 тис. основних зразків озброєння і військової техніки та 2 тис. ракет, боєприпасів та засобів ураження, - Шмигаль

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У цьому році ЗСУ отримали 3 тис. основних зразків озброєння і військової техніки та 2 тис. ракет, боєприпасів та засобів ураження, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Збройні сили України у 2021 році отримали 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення й 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збройні сили цього року отримали понад 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення, 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів й інше озброєння та боєприпаси", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр додав, що до ЗСУ поставлено нові безпілотники, розпочато будівництво "Корветів", розробляють ракетні комплекси, а також, завдяки міжнародній допомозі, отримано два патрульних катери.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Конечно это военная тайна. Но хотелось всё таки знать сколько из тех 2 тыс. ракет---сигнальные для ручных ракетниц?
  • 18c49ed2
    Вовочка - манкурт предатель.
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